Leonardo Lamacchia di Amici fa coming out: "Sono gay, ho il dovere morale di dirlo" (Di venerdì 5 marzo 2021) Leonardo Lamacchia, cantante dell'attuale edizione di Amici, ha fatto coming out durante l'ultimo daytime con una lunga lettera: "Avevo 14 anni, andavo alle scuole medio, ero uno abbastanza casinaro e cicciotto. In quel periodo tutti avevano la prima fidanzatina, con l'inizio dell'estate conobbi Antonio, amico di Amici, e mi resi conto che sentivo un'attrazione nei suoi confronti. Iniziai a domandarmi cosa potesse essere, fino a quel momento non avevo mai pensato che potessero piacermi i ragazzi, ma stava accadendo" – come si legge su Spetteguless.it – "Da lì è iniziato un percorso di conoscenza personale, complicato, in cui ho imparato ad accettarmi e a volermi bene. Pensavo di sentirmi sbagliato e fuori luogo. Non avevo nessuno con il quale confrontarmi. Non potevo dirlo ai miei ...

