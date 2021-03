Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Benevento

(Di venerdì 5 marzo 2021) La 26a giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza delle 15.00 domani, tra. Due squadre neopromosse che hanno ben fatto fin ora ma vengono da un pericoloso momento di flessione, e sono appaiate a 25 punti. La compagine ligure è alle prese anche con qualche caso Covid, con la positività del portiere Provedel. A questo, si aggiungono le assenze si Pobega, Rafael e Saponara. Per Italiano solito 4-3-3, con Zoet che sostituirà Provedel, Bastoni dovrebbe tornare a sinistra al posto di Marchizza, in attacco Verde con Gyasi e Nzola. In casa, Pippo Inzaghi deve rinunciare a Depaoli, Iago Falque e Letizia. In attacco ancora spazio a Lapadula con Ionita e Caprari alle spalle. Queste le(4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; ...

FI_ultimissime : RT @GruppoFISenato: '@forza_italia da sempre sostiene l’importanza di conciliare la #crescita economica e la tutela ambientale, attraverso… - FI_ultimissime : RT @ugocappellacci: A #Portoscuso per dialogare con il sindaco Alimonda e gli assessori sulle proposte, sulle preoccupazioni e sulle aspett… - uiltucs : Gruppo #Miroglio, ecco le ultimissime novità con la definizione di un protocollo di intesa anche sulla #formazione.… - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Udinese - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Udinese) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle

alfredopedulla.com

Secondo leindiscrezioni, raccolte e riportate da 'Il Corriere della Sera', nel corso ...stilati da Iss e Cts e in cabina di regia giungere alle nuove importanti formulazionichiusure ...Gli oltre 5,8 milioni di consumatori iscritti al programma cashback in queste ore sonospine. La notizia della possibile cancellazione del cashback di Stato, così come voluta dal ...le...Pasqua e i weekend con le regole della zona rossa, come durante le festività di Natale. E coprifuoco anticipato alle 20, per quello che il capo dell’Istituto superiore ...Roma ha deciso ma la Regione interviene con un' ulteriore stretta: dopo Bologna e Modena da lunedì saranno in lockdown tutte le province della Romagna, Forlì compresa ...