Le previsioni meteo del weekend di sabato 6 e domenica 7 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Temperature in ribasso e qualche pioggia caratterizzeranno il meteo di sabato 6 e domenica 7 marzo. Il primo fine settimana del mese inizierà con l’arrivo di aria più fredda al Nord e precipitazioni sparse in diverse zone del Paese. La domenica sarà caratterizzata da un quadro meteorologico più clemente al Nord e più incerto al Centro-Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Temperature in ribasso e qualche pioggia caratterizzeranno ildi6 e. Il primo fine settimana del mese inizierà con l’arrivo di aria più fredda al Nord e precipitazioni sparse in diverse zone del Paese. Lasarà caratterizzata da un quadrorologico più clemente al Nord e più incerto al Centro-Sud (LE).

