Le peggiori cover di Sanremo 2021: il peggio del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Diciamolo pure, le cose migliori nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2021 si sono sentite quando ormai metà del pubblico era già a nanna da tempo. Abbiamo dovuto aspettare quasi le due di notte per ascoltare il migliore della serata, Ermal Meta e anche le altre cover venute davvero molto bene, sono state presentate dopo le 11 sul palco. E pensare che alle 23,30 avevano già cantato 13 Big, senza fronzoli, senza interviste inutili ( delle quali pensavamo di esserci liberati e invece sono tornate) alle dodici e mezza avremmo potuto terminare questa serata. Ecco, prima di passare ai peggiori della serata delle cover, che sono stati davvero tanti, lanciamo l’ennesimo appello per chi arriverà il prossimo anno: il Festival non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Diciamolo pure, le cose migliori nella serata delledeldisi sono sentite quando ormai metà del pubblico era già a nanna da tempo. Abbiamo dovuto aspettare quasi le due di notte per ascoltare il migliore della serata, Ermal Meta e anche le altrevenute davvero molto bene, sono state presentate dopo le 11 sul palco. E pensare che alle 23,30 avevano già cantato 13 Big, senza fronzoli, senza interviste inutili ( delle quali pensavamo di esserci liberati e invece sono tornate) alle dodici e mezza avremmo potuto terminare questa serata. Ecco, prima di passare aidella serata delle, che sono stati davvero tanti, lanciamo l’ennesimo appello per chi arriverà il prossimo anno: ilnon ...

