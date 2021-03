Le parole del Ministro della Salute (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha scritto un post su Facebook per annunciare il traguardo di 5 milioni di dosi di vaccino somministrate. Covid, Speranza: “Oggi superiamo 5 milioni di dosi somministrate” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto Speranza,, ha scritto un post su Facebook per annunciare il traguardo di 5 milioni di dosi di vaccino somministrate. Covid, Speranza: “Oggi superiamo 5 milioni di dosi somministrate” su Notizie.it.

RobertoBurioni : Il trial clinico per valutare l'utilizzo del plasma dei pazienti guariti nelle fasi precoci della malattia è stato… - davidefaraone : Il clima d’odio di questi giorni contro #Renzi dimostra che siamo all’imbarbarimento della politica e del dibattito… - IlContiAndrea : #FrancescaMichielin e #Fedez ora in prove hanno aggiunto altre 3 cover al medley previsto: Calcutta – “Del verde”,… - CleliaMussari : RT @effetronky: Pensieri e parole, 50 anni di emozioni Nel giorno del compleanno di Lucio Battisti, la storia di un brano indimenticabile… - ezio14199935 : RT @matteosalvinimi: Buongiorno e buon venerdí Amici, qui #Catania, Aula Bunker del tribunale, per un’altra udienza del processo come “sequ… -