Le foto della terza serata del Festival di Sanremo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Amadeus e Fiorello aprono ladelle cover delcanticchiando la sigla tormentone: «Perché». Poi il microfono passa ai Negramaro per il ricordo di Lucio Dalla: 4 marzo 1943, il brano che Dalla presentò proprio a50 anni fa e giornosua nascita. Dalle passerelle parigine, arriva all’Ariston la bellissima Vittoria Ceretti. Fiorello dedica una delle sue incursioni alle dimissioni del segretario dem, e Amadeus ruba la gag all’amico conduttore con una telefonata a sorpresa sul palco dell’Ariston. Il messaggio è di Vasco Rossi. Zlatan Ibrahimovic entra in scena solo alle 23 passate. Causa incidente in autostrada da Milano e arrivo rocambolesco. A finepalleggia con Donato Grande, atleta di powerchair football, il calcio in ...