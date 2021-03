Lazio zona arancione o gialla da lunedì 8 marzo 2021? Ecco gli ultimi dati del monitoraggio settimanale (Di venerdì 5 marzo 2021) Lazio in zona arancione da lunedì 8 marzo? O i numeri “consentono” alla Regione di restare in fascia gialla? E’ questo quello che si chiedono in tanti, ma solo nel pomeriggio si saprà con certezza quale sarà il futuro “colorato” dell’Italia e di ogni singola Regione/Provincia Autonoma. Sì, perché oggi gli esperti della cabina di regia si sono riuniti per il classico monitoraggio settimanale e stanno valutando l’indice Rt e i vari parametri di rischio. Ma vediamo qual è la situazione nel Lazio e cosa rischia la Regione. Leggi anche: Pasqua in lockdown, coprifuoco alle 20 e zona rossa nei weekend: il piano del governo contro la terza ondata Lazio in zona arancione da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021)inda? O i numeri “consentono” alla Regione di restare in fascia? E’ questo quello che si chiedono in tanti, ma solo nel pomeriggio si saprà con certezza quale sarà il futuro “colorato” dell’Italia e di ogni singola Regione/Provincia Autonoma. Sì, perché oggi gli esperti della cabina di regia si sono riuniti per il classicoe stanno valutando l’indice Rt e i vari parametri di rischio. Ma vediamo qual è la situazione nele cosa rischia la Regione. Leggi anche: Pasqua in lockdown, coprifuoco alle 20 erossa nei weekend: il piano del governo contro la terza ondatainda ...

nzingaretti : Bene il Lazio ancora in zona gialla. Un risultato di tutta la nostra comunità. Mi raccomando: non abbassiamo la gua… - RegioneLazio : #COVID19 ??La provincia di Frosinone passa in Zona Arancione. L’ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 dell’1… - essemg0819 : La zona gialla nel Lazio una vergogna senza precedenti - CorriereCitta : Lazio zona arancione o gialla da lunedì 8 marzo 2021? Ecco gli ultimi dati del monitoraggio settimanale - MarziaLoreti : il @pdnetwork non è capace a fare gli interessi degli italiani,graie anche ai ministri incapaci che avete ripresent… -