Lazio chiede al Governo di produrre il vaccino russo in Italia (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ho chiesto oggi durante l’incontro con le Regioni al Governo nelle persone dei ministri degli Affari regionali e della Salute rispettivamente, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza di valutare tra l’altro la possibilità di produrre anche in Italia il vaccino russo Sputnik V su cui si è avviata la rolling review di Ema e comunque di valutare la possibilità già di opzionare il vaccino per farsi trovare pronti dopo l’eventuale via libera di EMA e di AIFA”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “La signora Nina Kandelaki direttore del Dipartimento dello sviluppo dei progetti sanitari del Fondo russo di investimenti diretti (RDIF), ha dato la disponibilità sia all’opzione delle dosi, che a facilitare il dialogo per sviluppare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ho chiesto oggi durante l’incontro con le Regioni alnelle persone dei ministri degli Affari regionali e della Salute rispettivamente, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza di valutare tra l’altro la possibilità dianche inilSputnik V su cui si è avviata la rolling review di Ema e comunque di valutare la possibilità già di opzionare ilper farsi trovare pronti dopo l’eventuale via libera di EMA e di AIFA”. Così l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’Amato. “La signora Nina Kandelaki direttore del Dipartimento dello sviluppo dei progetti sanitari del Fondodi investimenti diretti (RDIF), ha dato la disponibilità sia all’opzione delle dosi, che a facilitare il dialogo per sviluppare ...

