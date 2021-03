L’avvocato dei granata su Lazio-Torino: “Assenza per forza maggiore. La Lazio si opporrà, ma vinceremo ugualmente” (Di venerdì 5 marzo 2021) Eduardo Chiacchio, avvocato del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per parlare dei prossimi atti dopo Lazio-Torino e le decisioni del Giudice Sportivo: “In giornata depositerò i documenti per il ricorso: dimostrano l’Assenza del Torino per forza maggiore. Ritengo che il ricorso non sarà dichiarato infondato come quello del Napoli lo scorso ottobre perché suffragato da elementi e documenti inconfutabili. La comunicazione della Asl non sono semplici, ma sono veri e propri atti prescrittivi. L’interesse primario del Torino è rispettare le leggi dello Stato e poi anche quelle sportive. Rispettare le disposizioni della Asl significa non solo mettersi in protezione, ma anche tutelare la sicurezza di tutte le persone che ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Eduardo Chiacchio, avvocato del, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per parlare dei prossimi atti dopoe le decisioni del Giudice Sportivo: “In giornata depositerò i documenti per il ricorso: dimostrano l’delper. Ritengo che il ricorso non sarà dichiarato infondato come quello del Napoli lo scorso ottobre perché suffragato da elementi e documenti inconfutabili. La comunicazione della Asl non sono semplici, ma sono veri e propri atti prescrittivi. L’interesse primario delè rispettare le leggi dello Stato e poi anche quelle sportive. Rispettare le disposizioni della Asl significa non solo mettersi in protezione, ma anche tutelare la sicurezza di tutte le persone che ...

