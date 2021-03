L’attacco di Emiliano al governo Su pandemia | vaccini | scuola | e sui furbetti delle somministrazioni | li prenderemo e gliela faremo pagare

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 5 marzo 2021) Scrive Michele, presidente della Regione Puglia: La signora Adele, chiamiamola cosi, mi scrive oggi: “Salve, mi scusi ma perché non chiudete tutto, Come a marzo! Sono incinta ho avuto tanta premura in questi mesi. Poi arriva una maestra di carbonara positiva infetta 14 bambini positivi, i bambini giustamente i genitori, il genitore 6 persone nell azienda dove lavora mio marito. Se mi succede qualcosa sono incinta e soffro di asma bronchiale chi gli è lo va a dire a questa maestra. Mi scusi lo sfogo. Ma non pensate solo a voi stessi..qui stiamo morendo!.più fatti!” Ho dovuto risponderle cosi: “Non possiamo chiudere noi Regioni le scuole e tutto il resto, lo deve fare ilche ha praticamente privato le Regioni di tutti i poteri di contenimento della curva epidemica, anche a, che possono essere esercitati solo ...