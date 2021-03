Larissa Iapichino: “Sono un animale da gara, felicissima della qualificazione: ho perso dieci anni di vita” (Di venerdì 5 marzo 2021) Larissa Iapichino si è qualificata alla finale del salto in lungo agli Europei Indoor 2021 di atletica leggera in corso di svolgimento a Torun (Polonia). L’azzurra era con le spalle al muro dopo i primi due tentativi poco brillanti, doveva tirare fuori un balzo degno di nota e ci è riuscita con grandissima caparbietà: 6.70 al terzo assalto e pass per l’atto conclusivo di domani sera, con la seconda misura del turno eliminatorio. La figlia di Fiona May, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (il 6.91 stampato tredici giorni fa ad Ancona), andrà a caccia di una medaglia. La 18enne toscana ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni della Fidal: “Questa pedana mi ha un po’ sconvolta: nei primi due salti non riuscivo a staccare perché ero decisamente troppo ‘sotto’, quindi abbiamo dovuto indietreggiare ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021)si è qualificata alla finale del salto in lungo agli Europei Indoor 2021 di atletica leggera in corso di svolgimento a Torun (Polonia). L’azzurra era con le spalle al muro dopo i primi due tentativi poco brillanti, doveva tirare fuori un balzo degno di nota e ci è riuscita con grandissima caparbietà: 6.70 al terzo assalto e pass per l’atto conclusivo di domani sera, con la seconda misura del turno eliminatorio. La figlia di Fiona May, fortemiglior prestazione mondiale stagionale (il 6.91 stampato tredici giorni fa ad Ancona), andrà a caccia di una medaglia. La 18enne toscana ha raccontato le sue sensazioni ai microfoniFidal: “Questa pedana mi ha un po’ sconvolta: nei primi due salti non riuscivo a staccare perché ero decisamente troppo ‘sotto’, quindi abbiamo dovuto indietreggiare ...

