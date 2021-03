L’abbiamo vista in queste sere a Sanremo | oggi è una famosissima corista | ma ricordate Monica Hill ad “Amici”?

Leggi su virali.video

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival dinonostante alcune difficoltà dovute alla particolare situazione in cui ci troviamo prosegue dando spazio alla musica e allo spettacolo. Amadeus insieme a Rosario Fiorello stanno riscuotendo un enorme successo nonostante l’assenza del pubblico all’interno della platea del Teatro Ariston. Tanti i cantanti in gara e le canzoni che abbiamo ascoltato in, direttamente dal palco dell’Ariston con cantanti di alto calibro e non solo. Anche gli ospiti e i co-conduttori delle diverse serate non sono stati da meno partendo infatti da Elodie, Emma Marrone e tanti altri. View this post on Instagram A post shared by(@monic) Ma non è da sottovalutare la presenza di chi dietro le quinte lavora con tutte le ...