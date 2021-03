«La voce “donna” della Treccani è sessista»: l’ultima ridicola battaglia di Murgia e Boldrini (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – La sinistra globalista e politicamente corretta ha da tempo individuato un suo acerrimo nemico: la lingua italiana. Un avversario tosto, visto che il nostro idioma si è formato nel corso dei secoli e non si può certo rivoluzionare con un semplice colpo di spugna. Eppure, sembra essere proprio questa la strategia delle femministe di casa nostra, che ora hanno messo sotto accusa addirittura l’Enciclopedia italiana. In una lettera aperta pubblicata su Repubblica, infatti, cento firmatarie, tra cui Laura Boldrini e Michela Murgia, hanno esortato la Treccani – con fare minatorio – a riscrivere la voce «donna» presente sul sito dell’enciclopedia. Treccani a processo per la voce «donna» L’iniziativa è partita da Maria Beatrice Giovanardi, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – La sinistra globalista e politicamente corretta ha da tempo individuato un suo acerrimo nemico: la lingua italiana. Un avversario tosto, visto che il nostro idioma si è formato nel corso dei secoli e non si può certo rivoluzionare con un semplice colpo di spugna. Eppure, sembra essere proprio questa la strategia delle femministe di casa nostra, che ora hanno messo sotto accusa addirittura l’Enciclopedia italiana. In una lettera aperta pubblicata su Repubblica, infatti, cento firmatarie, tra cui Laurae Michela, hanno esortato la– con fare minatorio – a riscrivere la» presente sul sito dell’enciclopedia.a processo per la» L’iniziativa è partita da Maria Beatrice Giovanardi, ...

