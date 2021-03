La vittoria dell’Inter nel derby di Milano – 5 marzo 2000 – VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 5 marzo 2000 l’Inter conquista il derby della Madonnina con una gara di grande spessore contro i rivali rossoneri del Milan Per le milanesi quella del 1999-2000 non fu una stagione avvincente. Le due squadre navigarono fra il terzo e il quinto posto in classifica assieme alla Roma. Furono Lazio e Juventus a contendersi le prime due piazze e lo Scudetto. I biancocelesti conquistarono poi all’ultima giornata il titolo di Campioni d’Italia per la seconda volta nella loro storia. Eppure, quello del 5 marzo 2000, fu un bel derby della Madonnina, che vide l’Inter di Marcello Lippi vincere e meritare ampiamente i 3 punti sul Milan di Alberto Zaccheroni. I nerazzurri vinsero trascinati da un Recoba che, pur non segnando, fu una costante spina nel fianco per la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 5l’Inter conquista ildella Madonnina con una gara di grande spessore contro i rivali rossoneri del Milan Per le milanesi quella del 1999-non fu una stagione avvincente. Le due squadre navigarono fra il terzo e il quinto posto in classifica assieme alla Roma. Furono Lazio e Juventus a contendersi le prime due piazze e lo Scudetto. I biancocelesti conquistarono poi all’ultima giornata il titolo di Campioni d’Italia per la seconda volta nella loro storia. Eppure, quello del 5, fu un beldella Madonnina, che vide l’Inter di Marcello Lippi vincere e meritare ampiamente i 3 punti sul Milan di Alberto Zaccheroni. I nerazzurri vinsero trascinati da un Recoba che, pur non segnando, fu una costante spina nel fianco per la ...

