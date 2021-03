La vip mamma bis con un po’ di ritardo ma piena di gioia: “Benvenuta al mondo Lisa” (Di venerdì 5 marzo 2021) mamma bis! L’annuncio è arrivato poche ore dopo il parto, con due bellissime foto della nuova arrivata in famiglia. “Ce l’abbiamo fattaaaaaa, dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia 05.03.2021”, recita la didascalia del post che ha subito fatto il pieno di cuoricini e felicitazioni. D’altronde la neo mamma bis ha vissuto tutta la seconda gravidanza sui social, aggiornando i suoi follower sulla gestazione e condividendo i momenti di tenerezza con la primogenita Maya. Poco prima dell’arrivo della seconda figlia, ha pubblicato su Instagram l’ultimo ritratto di famiglia in tre per far partire il countdown al lieto evento che come detto è finalmente arrivato anche se con qualche giorno di ritardo: auguri a Tania ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)bis! L’annuncio è arrivato poche ore dopo il parto, con due bellissime foto della nuova arrivata in famiglia. “Ce l’abbiamo fattaaaaaa, dopo ben 9 giorni dila nostraha deciso di presentarsi.alpiccola mia 05.03.2021”, recita la didascalia del post che ha subito fatto il pieno di cuoricini e felicitazioni. D’altronde la neobis ha vissuto tutta la seconda gravidanza sui social, aggiornando i suoi follower sulla gestazione e condividendo i momenti di tenerezza con la primogenita Maya. Poco prima dell’arrivo della seconda figlia, ha pubblicato su Instagram l’ultimo ritratto di famiglia in tre per far partire il countdown al lieto evento che come detto è finalmente arrivato anche se con qualche giorno di: auguri a Tania ...

restoconloro : Mamma mia non potete capire quanto io brami questa intervista #tzvip - e_ma_nue_le : Ma questo perché non torna a vedere il GF vip? Mamma che pena mi fa #Sanremo2021 - Letizia62352469 : Scendo mentre madre e sorella guardano Sanremo e per fortuna becco un buon momento.Bellissimo monologo di Antonella… - EMOBOYSEOK : mamma mia prima di entrare nel kpop era la persona più cringe su questa terra e la cosa peggiore è che ne andavo FI… - itsariete : @thisaGI0 MAMMA MIA AHAHAH nulla siamo delle vip dobbiamo lasciare gli studi -