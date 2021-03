La Tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi Un Tg4 a trazione sudista Inchieste e temi sociali in primo piano Così Pucci conquista pure il Mezzogiorno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il Tg4 è un telegiornale che per molti anni è stato identificato in un grande protagonista dell’informazione italiana: Emilio Fede. Un uomo che ha lavorato per molti anni a Mediaset ma che era già ben impresso nell’immaginario collettivo grazie al suo lungo impegno al Tg1 e a una trasmissione di successo come Test in onda nella prima metà degli anni ’80 su Rai Uno. Fede non solo aveva una solida carriera di giornalista ma ha saputo dare un ruolo al Tg cadetto di Mediaset identificando l’affermazione sociale e politica del berlusconismo attraverso importanti scoop ma senza perdere l’attenzione per isoft. Alla lunga gestione Fede, in carica dal ’92 al 2012, subentrò quella di Giovanni Toti, che ha incarnato il volto più istituzionale di Mediaset. Dall’inizio del 2014 le redini sono state prese da Mario Giordano, più indirizzato verso le...