La terza serata Sanremo la più divertente per i tweet (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata di Sanremo è quella dedicata alle cover. Tra tutto questo clima, non mancano di certo i tweet degli utenti che hanno fatto divertire tutti. Come è andata la terza serata del festival italiano per eccellenza? La serata è stata quella riguardante le cover. Per tale motivo i 26 Big in gara, si sono messi in gioco rispolverando canzoni d'eccellenza italiane. Anche dalla conduzione torna un grandissimo classico ad affiancare tutti i cantanti. Infatti, Amadeus e Fiorello (un'accoppiata vincente) hanno cantato "Perché Sanremo è Sanremo", indelebile omaggio sia a Pippo Baudo che a Pippo Caruso. Vittoria Ceretti, ha invece incantato il palco coi suoi vistosi cambi d'abito, risultando sempre meravigliosa. I Negramaro, hanno ...

