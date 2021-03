La terza ondata non si ferma | aumentano ancora i ricoveri | 24 036 nuovi contagi

fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - fattoquotidiano : “Parte la terza ondata: casi aumentano in 94 province su 107. Zone rosse locali in ritardo”. Il monitoraggio di Gim… - SkyTG24 : 'Mi vergogno che nel Pd da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza… - Viv_Dany : <<La terza ondata non dà tregua. Tutta Italia a rischio zona rossa. Accelera la corsa delle varianti. La Fondazione… - mgpg07 : RT @emmevilla: Conclusione: la terza ondata è già qui. La situazione peggiorerà rapidamente nelle prossime due settimane, *a prescindere* d… -

Ultime Notizie dalla rete : terza ondata

Durante la seconda, invece, eravamo più preparati. Siamo riusciti a gestire meglio la paura ... si sono recate nei centri vaccinali per far fare ai loro bambini anche la seconda, lae la ...'Come è del tutto evidente siamo arrivati allain tutta Italia, per la Campania, da oltre una settimana registriamo sui 2.500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il ...Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 297 decessi (contro i 339 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 99.271 ...Ad oggi, venerdì 5 marzo, come si apprende dall'Ausl Toscana Centro, i pazienti ricoverati in area medica sono circa 450 e circa 70 in terapia intensiva in tutti i presidi aziendali. Nelle zone di Pra ...