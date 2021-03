La terza ondata non dà tregua. Tutta Italia a rischio zona rossa. Accelera la corsa delle varianti. La Fondazione Gimbe boccia il Dpcm del Governo: “E’ senza strategia” (Di venerdì 5 marzo 2021) Avrà sentito il peso della spada di Damocle il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Che ha ben pensato di giocare d’anticipo in vista del possibile, per non dire certo, passaggio di colore nella zona a più alto rischio contagio. Sì perché oggi è il giorno in cui i nodi vengono al pettine per tutte le regioni. Per scongiurare il passaggio alla zona rossa e la chiusura totale dell’intera regione, il governatore ha ben pensato di far passare la Lombardia, con ordinanza regionale, in arancione scuro dalla mezzanotte di ieri fino al 14 marzo, con la chiusura di tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. L’ordinanza firmata in tempi strettissimi prevede “interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale” con l’obiettivo, spiega il presidente regionale, “oltre che di contenere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Avrà sentito il peso della spada di Damocle il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Che ha ben pensato di giocare d’anticipo in vista del possibile, per non dire certo, passaggio di colore nellaa più altocontagio. Sì perché oggi è il giorno in cui i nodi vengono al pettine per tutte le regioni. Per scongiurare il passaggio allae la chiusura totale dell’intera regione, il governatore ha ben pensato di far passare la Lombardia, con ordinanza regionale, in arancione scuro dalla mezzanotte di ieri fino al 14 marzo, con la chiusura di tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. L’ordinanza firmata in tempi strettissimi prevede “interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale” con l’obiettivo, spiega il presidente regionale, “oltre che di contenere ...

fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - fattoquotidiano : “Parte la terza ondata: casi aumentano in 94 province su 107. Zone rosse locali in ritardo”. Il monitoraggio di Gim… - SkyTG24 : 'Mi vergogno che nel Pd da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza… - clikservernet : La terza ondata non dà tregua. Tutta Italia a rischio zona rossa. Accelera la corsa delle varianti. La Fondazione G… - Noovyis : (La terza ondata non dà tregua. Tutta Italia a rischio zona rossa. Accelera la corsa delle varianti. La Fondazione… -