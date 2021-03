La terza ondata durerà 40 giorni, fino al 20 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza ondata del virus durerà «quaranta giorni. Su questo ci sono pochi dubbi». Lo dice al Corriere Alberto Gerli, ingegnere, laureato a Padova e specializzato in Texas, che studia con un modello matematico raffinato l’andamento dell’epidemia da più di un anno, ed è diventato un punto di riferimento per alcuni tra i più insigni medici ed epidemiologi lombardi. Ha previsto alla perfezione l’esplosione della seconda ondata in autunno. E le sue previsioni sulla terza fase si stanno rivelando estremamente accurate. «Abbiamo analizzato oltre trenta “curve”, relative alla prima e alla seconda fase, dalla Cina all’Europa. E la durata, fino al picco, è sempre quella», spiega. «Considerando che si può identificare l’inizio della “Fase 3” intorno all’8 febbraio, si arriverà ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladel virus«quaranta. Su questo ci sono pochi dubbi». Lo dice al Corriere Alberto Gerli, ingegnere, laureato a Padova e specializzato in Texas, che studia con un modello matematico raffinato l’andamento dell’epidemia da più di un anno, ed è diventato un punto di riferimento per alcuni tra i più insigni medici ed epidemiologi lombardi. Ha previsto alla perfezione l’esplosione della secondain autunno. E le sue previsioni sullafase si stanno rivelando estremamente accurate. «Abbiamo analizzato oltre trenta “curve”, relative alla prima e alla seconda fase, dalla Cina all’Europa. E la durata,al picco, è sempre quella», spiega. «Considerando che si può identificare l’inizio della “Fase 3” intorno all’8 febbraio, si arriverà ...

