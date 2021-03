La storica visita del Papa in Iraq: il video della partenza da Fiumicino (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma 5 mar. (askanews) – Mascherina bianca sul volto, borsa nera nella mano sinistra, il Papa è giunto alla scaletta dell’aereo che lo porterà in Iraq poco dopo le 7.15 all’aeroporto di Fiumicino. Francesco, 84 anni, ha stretto le mani a tutte le autorità presenti, è salito sulla scaletta dell’aereo, ha salutato i piloti e le hostess del A330 Alitalia e si è poi andato a sedere, seguito dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, e dagli altri presuli del seguito. E’ il primo Pontefice della storia a visitare l’Iraq. L’aereo coprirà 2.947 chilometri in 4 ore e 30 minuti di volo e sorvolerà lo spazio aereo di: Italia, Grecia, Cipro, Israele e Giordania, da dove entrerà in Iraq. Accompagnano il Papa nel volo una settantina di ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma 5 mar. (askanews) – Mascherina bianca sul volto, borsa nera nella mano sinistra, ilè giunto alla scaletta dell’aereo che lo porterà inpoco dopo le 7.15 all’aeroporto di. Francesco, 84 anni, ha stretto le mani a tutte le autorità presenti, è salito sulla scaletta dell’aereo, ha salutato i piloti e le hostess del A330 Alitalia e si è poi andato a sedere, seguito dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, e dagli altri presuli del seguito. E’ il primo Ponteficestoria are l’. L’aereo coprirà 2.947 chilometri in 4 ore e 30 minuti di volo e sorvolerà lo spazio aereo di: Italia, Grecia, Cipro, Israele e Giordania, da dove entrerà in. Accompagnano ilnel volo una settantina di ...

antoniospadaro : Cosa dobbiamo aspettarci dalla storica visita di Papa Francesco in Iraq - - RaiNews : Prima della partenza l'incontro con dodici rifugiati iracheni. Alle 12 l'arrivo a Baghdad #PapaFrancesco… - Claudia42265204 : RT @BiloFausto: Segui in diretta la storica visita del Papa in Iraq. Guarda l’arrivo di Francesco accolto dai cristiani a Baghdad @ilgiorna… - gerard_kieffer : RT @fam_cristiana: Comincia la storica visita di #PapaFrancesco a #Baghdad #PapaInIraq #PopeInIraq #PopeFrancisInIraq - aleappo53 : RT @AMarco1987: Cosa dobbiamo aspettarci dalla storica visita di Papa Francesco in Iraq -