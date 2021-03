La storia della querela a Twitch per discriminazione religiosa

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tutto è cominciato lo scorso luglio, quando lo streamer ultra cattolico Dr Witnesser – noto sulla piattaforma per la sua azione di proselitismo – è stato bannato per sette giorni dopo avere detto a un ragazzino di religione islamica che sarebbe finito all’inferno se non avesse accolto Gesù nella sua vita. Affermazione fuori luogo in un contesto fuori luogo, considerato che è avvenuto durante una partita di Fortnite, punita dalla piattaforma prima con un ban di sette giorni e poi con quello a vita per «condotta che incita all’odio». LEGGI ANCHE >>> Alert. Se parli di, gli streamer ti mettono alla gognaI’m currently seeking legal representation against @& @amazon for unlawful termination of my...