La società-piattaforma Perché il pensiero unico domina la sfera pubblica

(di Michele Sorice, ordinario di Sociologia della comunicazione al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, dove dirige il Centre for Conflict and Participation Studies). L'attuale fase post-democratica delle politiche neocapitaliste è strettamente connessa con lo sviluppo di una post-sfera pubblica di transizione, dove un posto rilevante è occupato dai populismi e dal loro rapporto con la comunicazione politica. Gli stili populisti, stabilendo una relazione emotiva fra leader e "follower", tendono a fondarsi su una dimensione contraddittoria e a enfatizzare la dimensione emozionale della sfera pubblica, configurandosi come sostanzialmente antitetici alla conservazione di uno spazio comunicativo condiviso o, meglio, di una sfera pubblica come luogo unitario di discorso ...

