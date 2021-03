La riforma elettorale cinese per imbrigliare Hong Kong (Di venerdì 5 marzo 2021) Il governo di Pechino ha deciso che i 47 attivisti pro-democrazia arrestati a Hong Kong devono restare in carcere. Un giudice dell’ex colonia britannica aveva annunciato la scarcerazione di 15 dissidenti, ma non è possibile attuare la misura a causa dell’immediato ricorso in appello presentato dall’accusa. Le autorità ritengono che ci siano motivi sufficienti per credere che gli attivisti potrebbero continuare a compiere atti contro la sicurezza nazionale. La Cina sta aumentando sempre di più la pressione contro i movimenti che chiedono un cambiamento a Hong Kong. Infatti, durante l’Assemblea nazionale del popolo che comincia oggi, i parlamentari cinesi si occuperanno di un “miglioramento” della legge elettorale in vigore a Hong Kong, con l’obiettivo di rafforzare il ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Il governo di Pechino ha deciso che i 47 attivisti pro-democrazia arrestati adevono restare in carcere. Un giudice dell’ex colonia britannica aveva annunciato la scarcerazione di 15 dissidenti, ma non è possibile attuare la misura a causa dell’immediato ricorso in appello presentato dall’accusa. Le autorità ritengono che ci siano motivi sufficienti per credere che gli attivisti potrebbero continuare a compiere atti contro la sicurezza nazionale. La Cina sta aumentando sempre di più la pressione contro i movimenti che chiedono un cambiamento a. Infatti, durante l’Assemblea nazionale del popolo che comincia oggi, i parlamentari cinesi si occuperanno di un “miglioramento” della leggein vigore a, con l’obiettivo di rafforzare il ...

