La rabbia delle associazioni per l’autismo contro Fontana e Moratti: “Per loro non esistiamo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Una nuova polemica investe la Regione Lombardia del duo Fontana-Moratti. Questa volta la giunta lombarda finisce nel mirino dell’associazione “Uniti per l’autismo”, che attraverso la propria pagina Facebook lanciano accuse precise e circostanziate sulla gestione del Covid in rapporto alle disabilità intellettive e ai disturbi dello spettro autistico. In particolare, l’associazione lamenta la totale assenza di risposte alla richiesta di tamponi ad hoc per le persone disabili intellettive. La richiesta: “Tamponi ad hoc per per le persone con disabilità intellettive” Nel corso del lungo post, dal titolo “AUTISMO E COVID – MARZO 2020 – MARZO 2021. TUTTO RISOLTO: NON esistiamo”, l’associazione entra nel dettaglio del problema, sottolineando di aver “chiesto alla Regione Lombardia la disponibilità di tamponi ad hoc per le ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Una nuova polemica investe la Regione Lombardia del duo. Questa volta la giunta lombarda finisce nel mirino dell’associazione “Uniti per”, che attraverso la propria pagina Facebook lanciano accuse precise e circostanziate sulla gestione del Covid in rapporto alle disabilità intellettive e ai disturbi dello spettro autistico. In particolare, l’associazione lamenta la totale assenza di risposte alla richiesta di tamponi ad hoc per le persone disabili intellettive. La richiesta: “Tamponi ad hoc per per le persone con disabilità intellettive” Nel corso del lungo post, dal titolo “AUTISMO E COVID – MARZO 2020 – MARZO 2021. TUTTO RISOLTO: NON”, l’associazione entra nel dettaglio del problema, sottolineando di aver “chiesto alla Regione Lombardia la disponibilità di tamponi ad hoc per le ...

LaStampaTV : VIDEO | Beppe Sala sulla chiusura delle scuole: 'Comprendo la rabbia dei genitori. Ragazzi, fatevi sentire'… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Beppe Sala sulla chiusura delle scuole: 'Comprendo la rabbia dei genitori. Ragazzi, fatevi sentire' - raspa90 : RT @repubblica: Scuole chiuse in Lombardia arancione scuro, la rabbia sulle chat delle famiglie: 'E ora come facciamo?': In poche ore le fa… - repubblica : Scuole chiuse in Lombardia arancione scuro, la rabbia sulle chat delle famiglie: 'E ora come facciamo?': In poche o… - EdoardoGovi : @ilatwitta @concetta1915 @fattoquotidiano In molti casi i social hanno tirato fuori la rabbia repressa delle person… -