La pandemia ha danneggiato i lavoratori agricoli stranieri (Di venerdì 5 marzo 2021) Un nuovo studio mostra come le condizioni critiche dei lavoratori agricoli stranieri vengano accentuate in situazioni di crisi come quella pandemica attuale Ricercatori dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpps) e dell’Università di Sheffield hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista Journal of Migration and Ethnic studies,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Un nuovo studio mostra come le condizioni critiche deivengano accentuate in situazioni di crisi come quella pandemica attuale Ricercatori dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpps) e dell’Università di Sheffield hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista Journal of Migration and Ethnic studies,… L'articolo Corriere Nazionale.

sentieriselvagg : In forma virtuale, i Golden Globes del 2021 sono stati il teatro di un confronto tra convenzione e tecnologia, forz… - Vamor711 : @OssimoroJu29ro @Villinho69 Non credo che Adani abbia avuto tutto questo potere..mi parli del bilancio come se non… - cribart : @nicolamirenzi @Claplaz Non è una risposta idiota, è una risposta ruvida e sintetica di come sono andate le cose. D… - offertegdt : ?? Ancora disponibili! ? PANDEMIA - IN LABORATORIO -20% ? - DrBlackMrWhite1 : @ElChino_1908 @CalcioFinanza Certo che non è una cosa positiva che questi scendano così tanto. Ma siamo in una pand… -