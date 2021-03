La nuova maglia della Juventus: le indiscrezioni su prima, seconda e terza divisa [FOTO] (Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivano nuove indiscrezioni sulle maglie delle squadre di calcio per la prossima stagione. In particolar modo c’è grande attesa per la divisa della Juventus, uno dei club più importanti al mondo e che guadagna molto dalla vendita delle maglietta, da questo punto di vista (ma anche da quello tecnico) l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha portato ad una vera e propria svolta. La pandemia da Coronavirus ha creato qualche problema di troppo anche sotto questo punto di vista, ma già dalla prossima stagione potrebbe tornare quasi tutto alla normalità. La nuova maglia della Juventus FOTO La maglia BianconeraC’è grande attesa per scoprire la nuova maglia della ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivano nuovesulle maglie delle squadre di calcio per la prossima stagione. In particolar modo c’è grande attesa per la, uno dei club più importanti al mondo e che guadagna molto dalla vendita delle maglietta, da questo punto di vista (ma anche da quello tecnico) l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha portato ad una vera e propria svolta. La pandemia da Coronavirus ha creato qualche problema di troppo anche sotto questo punto di vista, ma già dalla prossima stagione potrebbe tornare quasi tutto alla normalità. LaLaBianconeraC’è grande attesa per scoprire la...

PAPiercingLover : RT @FlyingPervert: Do you like my new shirt? Vi piace la mia nuova maglia? - sportli26181512 : Nuova Roma e Juve top, resiste il Made in Italy: ora la Serie A vale 106 milioni: Nuova Roma e Juve top, resiste il… - andarsofian : RT @Gazzetta_it: #SerieA, la maglia è un tesoro: nuova #Roma, #Juve top. E resiste il #madeinItaly - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #SerieA, la maglia è un tesoro: nuova #Roma, #Juve top. E resiste il #madeinItaly - Gazzetta_it : #SerieA, la maglia è un tesoro: nuova #Roma, #Juve top. E resiste il #madeinItaly -