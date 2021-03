La mossa del cavallo di Mazinga di Marco Antonellis

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Volete sapere perché Zingaretti si è dimesso ieri, proprio in concomitanza con la decisione del governo Draghi di rinviare all’autunno le prossime comunali? Eccolo qua, e non si tratta certamente del fatto che vorrà candidarsi a sindaco di Roma. Il motivo è un altro ed è molto più complesso. Parte dalla scelta della data dalle prossime elezioni cittadine e arriva fino alle elezioni politiche nazionali passando persino per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. La situazione al Nazareno precipita quando nella tarda mattinata di ieri ormai è chiaro che Mario Draghi deciderà per il rinvio ad ottobre del voto nelle grandi città. È in quel momento che Zingaretti comincia a pensare alle dimissioni. Perché il voto a ottobre, per Zingaretti, aprirebbe mesi molto incerti: il segretario del Pd è cosciente del fatto che l’opposizione interna lo metterebbe sulla graticola per fargli ...