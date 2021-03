“La mia musa…”. La bellissima della tv senza veli nel suo letto. È l’altra vip a fotografarla così (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra le numerose conduttrici entrate nel ‘gotha’ della televisione senza dubbio Andrea Delogu ha un fascino particolare. Basti pensare alla sua storia di ragazza cresciuta nella comunità di San Patrignano per capire che no, il suo non può essere considerato un percorso, diciamo così tradizionale. I suoi genitori si erano conosciuti proprio lì e il padre, una volta accolto da Vincenzo Muccioli ne divenne l’autista. L’esperienza di San Patrignano è rimasta talmente impressa nella mente di Andrea che nel 2014 ne ha tratto un romanzo, “La collina”, scritto a quattro mani con Andrea Cedrola. Il suo esordio in tv risale invece al 2002, divenendo una delle ‘letteronze’ di Mai dire domenica, storica trasmissione della Gialappa’s Band su Italia1. Da allora di strada Andrea Delogu ne ha fatta davvero tanta, passando alla Rai e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra le numerose conduttrici entrate nel ‘gotha’televisionedubbio Andrea Delogu ha un fascino particolare. Basti pensare alla sua storia di ragazza cresciuta nella comunità di San Patrignano per capire che no, il suo non può essere considerato un percorso, diciamotradizionale. I suoi genitori si erano conosciuti proprio lì e il padre, una volta accolto da Vincenzo Muccioli ne divenne l’autista. L’esperienza di San Patrignano è rimasta talmente impressa nella mente di Andrea che nel 2014 ne ha tratto un romanzo, “La collina”, scritto a quattro mani con Andrea Cedrola. Il suo esordio in tv risale invece al 2002, divenendo una delle ‘letteronze’ di Mai dire domenica, storica trasmissioneGialappa’s Band su Italia1. Da allora di strada Andrea Delogu ne ha fatta davvero tanta, passando alla Rai e ...

Lucyaglam : RT @alone73x1: #PoesiaEProsa Il cuore che ascoltò, più non s'acqueta in visïoni pallide fugaci, per altre fonti va, per altra meta... O mia… - alone73x1 : #PoesiaEProsa Il cuore che ascoltò, più non s'acqueta in visïoni pallide fugaci, per altre fonti va, per altra meta… - takemymedicinv : @LESBIANF0RLOUIS Linda sei la mia musa - niky_talk : Scusa se ti ho illusa ma non sei certo la mia musa ?? - _treacherous_13 : @catraisabottom Sei la mia musa con questo tweet -