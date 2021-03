La Lombardia rimane arancione (rafforzato) L’annuncio del presidente Fontana (Di venerdì 5 marzo 2021) Confermata zona arancione per Lombardia. Fontana: «Le misure rafforzate adottate giovedì hanno scongiurato zona rossa». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 marzo 2021) Confermata zonaper: «Le misure rafforzate adottate giovedì hanno scongiurato zona rossa».

Dome689 : RT @webecodibergamo: La Lombardia rimane arancione (rafforzato) L’annuncio del presidente Fontana - webecodibergamo : La Lombardia rimane arancione (rafforzato) L’annuncio del presidente Fontana - Yogaolic : Quindi la Lombardia inguaiata con rt superiore rimane arancione scuro e la Campania diventa rossa’ come chiede’?!?… - Luciano777777 : #Lombardia #ultrà in #assembramento dilaga il #covid e poi qualcuno in Regione reclama la spedizione di un numero d… - Dystar924 : '...Tanto Leolandia a differenza dell'Acquafan, con e/o senza mascherine, rimane in Lombardia...' -