La Lombardia resta arancione rinforzato: Emilia e Campania rosse (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lombardia scongiura la zona rossa , resta arancione rinforzato, mentre Emilia Romagna e Campania finiscono in zona rossa, Veneto e Friuli in arancione. Queste le principali decisioni in seguito al ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 marzo 2021) Lascongiura la zona rossa ,, mentreRomagna efiniscono in zona rossa, Veneto e Friuli in. Queste le principali decisioni in seguito al ...

TgLa7 : ??#Covid: Fontana: #Lombardia resta arancione rinforzato - MediasetTgcom24 : La Lombardia resta in arancione rinforzato #covid - paolorm2012 : RT @riktroiani: Cambiamenti fasce colorate a partire da Lunedì 8 Marzo: Zona Arancione??#FriuliVeneziaGiulia e #Veneto Zona Rossa??#Campania… - MarcoMgp89 : RT @FontanaPres: ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia rossa. S… - radio_milano : RT @FontanaPres: ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia rossa. S… -