La Jomi ospita Mestrino | Avram | “Gara dura | dobbiamo dare il massimo”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Impegno casalingo per laSalerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 6 marzo) alle ore 18:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro l’Alì – Best Espressonel match valevole quale nona giornata di ritorno della Serie A Beretta. Le salernitane sanno di non poter rallentare, nonostante un calendario spezzettato nelle ultime settimane dal Covid – 19. LaSalerno è reduce dalla vittoria esterna contro le Guerriere Malo, agile successo che ha permesso alla squadra di ritrovare meccanismi e sinergie dopo i casi di positività e il lavoro a organico ridotto. Dall’altra parte ci sarà il, formazione da non sottovalutare e che nelle ultime settimane ha conquistato vittorie pesanti contro Oderzo ed Erice. Punti preziosi che hanno ...