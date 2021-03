“La gente è arrabbiata”. Sanremo 2021, Amadeus costretto ad ammetterlo dopo la terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Una terza serata scoppiettante quella del Festival di Sanremo andata in onda giovedì 4 marzo. Una puntata tutta dedicata alle cover. Sul palco dell’Ariston si sono scontrati tutti e 26 gli artisti in gara, e non suddivisi in 13 e 13 come nelle prime due serate. Tutti gli artisti più o meno presenti, un più o meno dovuto a Irama, la cui esibizione è stata mandata in onda in differita. Un’edizione tutta nuova, la 71esima del Festival più blasonato che ci sia. Nonostante il periodo non sia dei migliori, tutta la produzione Sanremo 2021 si è impegnata alla grande per fornire uno show che fosse il più possibile aderente alla realtà che stiamo vivendo. Amadeus poi ha le idee chiare… (Continua dopo le foto) La puntata del Festival di Sanremo del 4 marzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Unascoppiettante quella del Festival diandata in onda giovedì 4 marzo. Una puntata tutta dedicata alle cover. Sul palco dell’Ariston si sono scontrati tutti e 26 gli artisti in gara, e non suddivisi in 13 e 13 come nelle prime due serate. Tutti gli artisti più o meno presenti, un più o meno dovuto a Irama, la cui esibizione è stata mandata in onda in differita. Un’edizione tutta nuova, la 71esima del Festival più blasonato che ci sia. Nonostante il periodo non sia dei migliori, tutta la produzionesi è impegnata alla grande per fornire uno show che fosse il più possibile aderente alla realtà che stiamo vivendo.poi ha le idee chiare… (Continuale foto) La puntata del Festival didel 4 marzo ...

rtl1025 : ?? #Amadeus: 'L'Italia è come se fosse in guerra. La situazione è anomala. E tutto questo toglie forza all'evento. I… - annatomasi1 : RT @Libero_official: #Sanremo2021, lo share a picco nella terza serata: 7,6 milioni di telespettatori e 44,3% di share. Nemmeno i duetti ri… - KatyaBarone : No no no no no la gente è arrabbiata. Era prevedibile. Coprifuoco ? E che c'entra ? Sminuire così l'Italia e la pan… - GeMa7799 : CRAC 'La gente è arrabbiata'. E si vede, Sanremo come il Titanic: terza serata-choc, ecco le cifre dello share in caduta - pietro30199674 : RT @Libero_official: #Sanremo2021, lo share a picco nella terza serata: 7,6 milioni di telespettatori e 44,3% di share. Nemmeno i duetti ri… -