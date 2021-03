La fine (del cashback) è vicina (Di venerdì 5 marzo 2021) Che fine farà il cashback con il governo Draghi? Oggi il Messaggero spiega che con la riscrittura del Recovery Plan le risorse destinate alla misura, secondo i conti che i tecnici del MEF stanno effettuando, verranno dimezzate: dei 5 miliardi sui 209 in arrivo che in origine erano destinati al rimborso ne verranno utilizzati solo 2,5. Gli stanziamenti rimanenti verranno dirottate per finanziare altri strumenti che incentivano l’uso della moneta elettronica. Ma soprattutto il cashback potrebbe finire prima di quanto previsto: Il grosso del risparmio (almeno un miliardo) deriverebbe però dallo stop anticipato: l’attuale data di scadenza del cashback indica giugno del 2022, ma visto che gli unici rimasti a difenderlo sono i Cinquestelle, più che altro per un senso di riconoscenza nei confronti dell’ex premier, l’ipotesi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Chefarà ilcon il governo Draghi? Oggi il Messaggero spiega che con la riscrittura del Recovery Plan le risorse destinate alla misura, secondo i conti che i tecnici del MEF stanno effettuando, verranno dimezzate: dei 5 miliardi sui 209 in arrivo che in origine erano destinati al rimborso ne verranno utilizzati solo 2,5. Gli stanziamenti rimanenti verranno dirottate per finanziare altri strumenti che incentivano l’uso della moneta elettronica. Ma soprattutto ilpotrebbe finire prima di quanto previsto: Il grosso del risparmio (almeno un miliardo) deriverebbe però dallo stop anticipato: l’attuale data di scadenza delindica giugno del 2022, ma visto che gli unici rimasti a difenderlo sono i Cinquestelle, più che altro per un senso di riconoscenza nei confronti dell’ex premier, l’ipotesi ...

