La Donna nel Settore Sportivo (Di venerdì 5 marzo 2021) 24ORE Business School approfondisce il ruolo al femminile nel mondo dello sport business management in un webinar aperto al pubblico. Parteciperanno: Maurizia Cacciatori, ex pallavolista italiana e relatrice aziendale per formazione manageriale; Margherita Granbassi, ex schermitrice, conduttrice e rappresentante atleti per il CONI; Ludovica Mantovani, Presidente Divisione Femminile della FIGC; Martina Maestri, Vice Direttore Sky Sport; Linda Aliberto, Head of Production IT & Cross Country Production strategies FREEDA. Modera il dibattito Matteo Pastore, Coordinatore Scientifico Master Sport Business Management 24ORE Business School. spiegato da 24ORE Business School Ormai sono anni che lo sport in Italia parla sempre più al femminile grazie soprattutto alle numerose vittorie ottenute sul campo dalle nostre atlete, che spaziano in tutti gli ambiti sportivi: dal calcio alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) 24ORE Business School approfondisce il ruolo al femminile nel mondo dello sport business management in un webinar aperto al pubblico. Parteciperanno: Maurizia Cacciatori, ex pallavolista italiana e relatrice aziendale per formazione manageriale; Margherita Granbassi, ex schermitrice, conduttrice e rappresentante atleti per il CONI; Ludovica Mantovani, Presidente Divisione Femminile della FIGC; Martina Maestri, Vice Direttore Sky Sport; Linda Aliberto, Head of Production IT & Cross Country Production strategies FREEDA. Modera il dibattito Matteo Pastore, Coordinatore Scientifico Master Sport Business Management 24ORE Business School. spiegato da 24ORE Business School Ormai sono anni che lo sport in Italia parla sempre più al femminile grazie soprattutto alle numerose vittorie ottenute sul campo dalle nostre atlete, che spaziano in tutti gli ambiti sportivi: dal calcio alle ...

UNICEF_Italia : Ogni ragazza e donna ha diritto a essere se stessa, rispettata e tutelata da minacce e violenze. L'appello di… - Link4Universe : Quando ho detto ad una persona su fb che non va bene fare apprezzamenti estetici in un contesto in cui si fa riferi… - poliziadistato : #SquadraMobile Milano individua e arresta un 47enne accusato di tentata rapina aggravata e lesioni gravi alla comme… - PasqualePerfet3 : @stanzaselvaggia @genovitt @MartyFairy spigliatézza s. f. [der. di spigliato]. – L’essere spigliato, sicuro e pront… - licia__ : RT @DaLoVe1974: Questa donna ha scoperto il processo di stoccaggio e rilascio dell'energia a livello cellulare, dando risposta a una delle… -