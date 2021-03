La donna in questo video non è stata male a causa di un vaccino anti-Covid

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il 22 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato unche mostra unaa terra in preda a delle convulsioni. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Giovanecrolla in ospedale in Argentina dopo la vaccinazione. Al personale dell’ospedale non importa». Si tratta un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi di Afp fact-check iloggetto della nostra verifica è reale ed stato registrato il 19 febbraio 2021 presso l’ospedale Larcade nella città di San Miguel, in Argentina. Sebastián Motrel, chirurgo dell’ospedale, ha chiarito ad Afp che la«era una paziente con una lunga storia di ricoveri e di convulsioni» e spiegato che non era ...

Prelemi14096385 : RT @Bianca14339322: Non c'è niente di meglio di una donna che riesce ad essere Sia Che questo qu… - _elenaa_28 : RT @Alessio18940652: #uominiedonne Ripropongo questo tweet perché si è appena verificato ciò che ho detto,ora tutti ad attaccare Massimili… - Marco49340465 : RT @Annamar56834309: Secondo voi una donna può essere ancora sexy a 49 anni? ( va di moda questo in TL oggi) - softssaturn : RT @rutaecocaina: io credo semplicemente che qui si stia toccando il fondo pur di screditare una donna e di metterle contro degli amici. qu… - Alessio18940652 : #uominiedonne Ripropongo questo tweet perché si è appena verificato ciò che ho detto,ora tutti ad attaccare Massim… -

Ultime Notizie dalla rete : donna questo

LegnanoNews

... 'Un uomo può indossare ciò che vuole sarà sempre un accessorio della' e quella di Marylin ... E'il messaggio che parte da un carcere maschile in Calabria l'8 marzo 2021'."E occorre seguire lae il bimbo dopo il parto in un altro modo , un tempoera compito della comunità allargata di donne che circondava la neo mamma". Mancano ostetriche e ginecologi, e ...Partono i cantieri per la costruzione del nuovo centro di raccolta in via del Casale Cerroncino, nel quartiere di Ponte di Nona Nuova. L'opera, che ammonta a circa 930 mila euro, è un'infrastruttura..Neet, donne in agricoltura e vittime di violenza, le richieste dell'organizzazione per il recovery plan. Il Piano nazione ripresa e resilienza “un’opportunità senza precedenti per mettere le basi per ...