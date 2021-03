La didattica a distanza: un’occasione per riflettere sulla scuola. Lettera (Di venerdì 5 marzo 2021) Inviato da Enrico Maranzana - Le criticità della didattica a distanza sono l’oggetto di molteplici interventi. Esse sono amplificate dai media che mettono in risalto i limiti della nuova modalità d’insegnamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Inviato da Enrico Maranzana - Le criticità dellasono l’oggetto di molteplici interventi. Esse sono amplificate dai media che mettono in risalto i limiti della nuova modalità d’insegnamento. L'articolo .

AzzolinaLucia : Leggendo il Dpcm una cosa è chiara: oggi è molto più facile chiudere le scuole. Nel giro di pochi giorni andranno i… - elenabonetti : Stiamo lavorando perché il congedo valga per tutti i giorni in cui una scuola ricorrerà alla didattica a distanza.… - ADM_assdemxmi : RT @LaStatale: #Aggiornamento ?? Sospensione della didattica in presenza dal #5marzo. A seguito dell’#Ordinanza della @RegLombardia in vigo… - orizzontescuola : La didattica a distanza: un’occasione per riflettere sulla scuola. Lettera - DarioConti1984 : HP 255 G8, laptop W10 per la didattica a distanza -