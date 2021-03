La decisione del Tribunale su Maradona | i cinque figli gli unici eredi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovi dettagli dopo la morte di Diego Armando. Sono in corso indagini dopo il decesso dell’ex Pibe de Oro per provare a fare luce sulla vicenda. Nel frattempo ilargentino ha preso unaimportante: i 5riconosciuti dall’ex calciatore sono glidei beni che riguardano. Si tratta di Diego Junior, nato dal rapporto con Cristina Sinagra; Dalma e Giannina, nate dal matrimonio con Claudia Villafañe; Jana,a di Valeria Sabalain, e Diego Fernando, nato dalla relazione con Veronica Ojeda. I beni sono causa di disputa deie dell’avvocato Morla che è stato amministratore e legale dell’ex Pibe de Oro. Lee Dalma e Giannina avevano chiesto proprio all’avvocato di ...

matteosalvinimi : Decisione sacrosanta del governo Draghi. Orgoglioso che sia l’Italia il primo Paese europeo a bloccare l’export ex… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - M5S_Europa : Ieri, con l’ok della Commissione europea, l'#Italia ???? ha bloccato l'esportazione di 250 mila dosi del #vaccino di… - CalcioWeb : La decisione del Tribunale su #Maradona: i figli gli unici eredi - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - 'Capiamo assolutamente la decisione' del governo italiano di bloccare l'export di 250mila dosi di vaccino AstraZ… -

Ultime Notizie dalla rete : decisione del

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Anche la Francia ha manifestato sostegno allapremier Mario Draghi . "Potremmo fare lo stesso. Vedremo", ha avvertito il ministro della Salute Olivier Véran a BfmTV , dicendo di "capire"...Il riminese da lunedì 8 marzo è zona rossa, come tutta la Romagna. Unaufficializzata alle 21 di oggi (venerdì 5 marzo), poco più di due ore dopo la firma dell'ordinanzaMinistro della Salute che confermava la regione Emilia Romagna in arancione, fatte ...Da Macron a Merkel fronte compatto sul no alle esportazioni di Roma. Il premier australiano: «Capiamo l’alto livello di ansia» ..."Io ho fatto solo il mio dovere, salvando vite umane. Ora il governo Draghi si impegni a controllare chi entra ed esce in Italia". Sono da poco passate le 13 quando Matteo Salvini, indossando la masch ...