La curva cresce ancora | 24 036 casi con tasso di positività al 6 | 3%

(Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - Continua are il numero di nuovidi Covid-19 in Italia: nelle ultime ore sono stati 24.036, a fronte dei 22.865 di ieri; ben 378.463 i tamponi effettuati (ieri erano stati 339.635), con undiche cala a 6,3% (ieri 6,7%). I morti delle ultime ore sono 297 (ieri erano stati 339), con il totale che da inizio pandemia sale a 99.271. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sale anche la pressione sulle strutture ospedaliere, con 20.374 ricoverati con sintomi (217 in più di ieri) e 2.525 in terapia intensiva (+50 rispetto a ieri e 222 ingressi del giorno); in isolamento domiciliare figurano 433.571 persone, con un incremento di 9.764 unità. I dimessi (guariti sono 2.467.388 (+13.682), gli attualmente positivi 456.470 (+10.031). La regione con il maggior ...