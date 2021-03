La crisi soffoca il Nord Italia | boom di “nuovi poveri” | soprattutto tra donne e giovani

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 5 marzo 2021) Un milione in più dini precipitati in povertà assoluta nel passaggio dal 2019 al 2020, raggiungendo così il totale di 5 milioni e 600 mila persone. Un numero agghiacciante, al quale non si era mai arrivati prima, che certifica l’inefficacia delle misure introdotte fin qui dal governo per contrastare laeconomica figlia della pandemia di Covid-19. Non c’era riuscito il governo Conte, ad aiutare le famiglie messe in ginocchio da mesi e mesi di chiusure e limitazioni, non ci sta riuscendo Mario Draghi, che d’altronde si muove esattamente nella direzione del suo predecessore, in attesa che l’Europa ci dia il permesso di gestire qualche briciola. L’ultima rivelazione Istat, nel frattempo, fotografa un’mai così in difficoltà. Rispetto alledel passato, quella attuale stupisce per la grande ...