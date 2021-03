La crisi in Cina c’è (ma non si vede). Pechino rilancia su Pil e imprese (Di venerdì 5 marzo 2021) Forse la crisi del suo del debito, privato e sovrano, non fa poi così paura alla Cina. O forse è solo un attacco, piuttosto acuto, di ottimismo. Fatto sta che dall’assemblea annuale del partito comunista cinese sono uscite due indicazioni che sembrano ignorare il delicato momento delle finanze pubbliche del Dragone. Il quale, meglio ricordarlo, tra banche travolte dagli npl, bolla del mattone e Belt&Road a rischio frana (qui l’intervista all’economista Carlo Pelanda), sta sperimentando le prime vere crepe nella sostenibilità delle sue finanze. Eppure, tutto questo non sembra spaventare Pechino. Almeno per ora. La relazione del primo ministro cinese, in apertura di Congresso, parla chiaro. La Cina stima i per il 2021 un Pil in crescita di oltre il 6% in un contesto inflattivo intorno al 3%. Non finisce qui. I piani ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Forse ladel suo del debito, privato e sovrano, non fa poi così paura alla. O forse è solo un attacco, piuttosto acuto, di ottimismo. Fatto sta che dall’assemblea annuale del partito comunista cinese sono uscite due indicazioni che sembrano ignorare il delicato momento delle finanze pubbliche del Dragone. Il quale, meglio ricordarlo, tra banche travolte dagli npl, bolla del mattone e Belt&Road a rischio frana (qui l’intervista all’economista Carlo Pelanda), sta sperimentando le prime vere crepe nella sostenibilità delle sue finanze. Eppure, tutto questo non sembra spaventare. Almeno per ora. La relazione del primo ministro cinese, in apertura di Congresso, parla chiaro. Lastima i per il 2021 un Pil in crescita di oltre il 6% in un contesto inflattivo intorno al 3%. Non finisce qui. I piani ...

GiovanniJkost : La Cina è già uscita dalla pandemia, quindi avendo già il vaccino pronto ha infettato l'occidente per metterlo in crisi. È ipotesi o realtà? - MarcoNagni : @MoryaLongo molte aziende hanno delocalizzato in Cina, ma il sistema bancario cinese sembra in cattive acque, ma se… - il_cappellini : La Cina prevede nel 2021 un aumento del Pil del 6%: rimbalzo dopo la crisi del Coronavirus. Aumentano le spese mili… - PietrodeMartell : RSF: In Cina il trattamento dei giornalisti stranieri è peggiorato nel periodo della crisi-Covid China: Harassment… - LuigiCornaglia : La Cina prevede nel 2021 un aumento del Pil del 6%: rimbalzo dopo la crisi del Coronavirus -