La Corte dei Conti della Campania: Lotta al Covid, dalle Asl 18 milioni alle cliniche private della regione (Di venerdì 5 marzo 2021) Diciotto milioni di euro versati dalle Asl della Campania a cliniche private per le convenzioni stipulate per fronteggiare la pandemia. Accordi senza "la necessaria previa verifica degli interventi di cura Covid effettivamente svolti" e stabilisce pagamenti "in maniera del tutto forfettizzata e senza prevedere l'obbligo della rendicontazione delle attività svolte". Questo quanto dice il procuratore regionale della Campania della Corte dei Conti, Maurizio Stanco. Su questo c'è una indagine della magistratura contabile. Le indagini sono state delegate al ...

