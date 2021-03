"La concorrenza dello sport all'Ariston è costata cara" - (Di venerdì 5 marzo 2021) Luigi Mascheroni L'esperto spiega il calo di ascolti: "Il troppo consumo di tv in questi mesi fa sì che svettare adesso è dura" Un'intera carriera tra storia e critica della televisione, diviso tra l'Università Cattolica di Milano e l'Università degli Studi di Genova, Giorgio Simonelli è - per pagine scritte ed edizioni recensite - tra i massimi esperti di sanremologia viventi. Professore, cosa è successo a Sanremo? «È successo che per la prima volta il Festival ha avuto la concorrenza di un evento sportivo. Un tempo - come Alberto Tomba alle Olimpiadi di Calgary, o una celebre Italia-Portogallo - l'evento veniva inglobato da Sanremo. Quest'anno invece il calcio è un diretto avversario. E sul piano degli ascolti si sente». È l'unica ragione del flop? «No, certo. Dietro a tutto c'è la pandemia. Attenzione: è proprio il troppo consumo di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Luigi Mascheroni L'esperto spiega il calo di ascolti: "Il troppo consumo di tv in questi mesi fa sì che svettare adesso è dura" Un'intera carriera tra storia e critica della televisione, diviso tra l'Università Cattolica di Milano e l'Università degli Studi di Genova, Giorgio Simonelli è - per pagine scritte ed edizioni recensite - tra i massimi esperti di sanremologia viventi. Professore, cosa è successo a Sanremo? «È successo che per la prima volta il Festival ha avuto ladi un eventoivo. Un tempo - come Alberto Tomba alle Olimpiadi di Calgary, o una celebre Italia-Portogallo - l'evento veniva inglobato da Sanremo. Quest'anno invece il calcio è un diretto avversario. E sul piano degli ascolti si sente». È l'unica ragione del flop? «No, certo. Dietro a tutto c'è la pandemia. Attenzione: è proprio il troppo consumo di ...

PalladeAtena : RT @MISE_GOV: ITA e Alitalia: incontro virtuale tra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria per la concorrenza @vestager… - MISE_GOV : ITA e Alitalia: incontro virtuale tra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria per la concorrenza… - Brunofolli : @giolongoo @FASTWEB Deve essere dello stesso operatore o anche della concorrenza? - dello__98 : @jeanpauldl1998 @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 @xManuelVanacore Mentre Hauge è da prestito vista la concorrenza (e anche come giochiamo) - Qualunquist4 : @saccaromiceto @JakTzuck @AnaFloraCastro1 I privati costituiscono scuole, chi non può permettersi di pagare la rett… -