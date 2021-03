La Cina spinge sulla Difesa. Ecco il budget militare per il 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) “Solo” 209 miliardi di dollari, +6,8% rispetto allo scorso anno. È il budget militare cinese per il 2021, reso noto oggi da un comunicato in lingua inglese del ministero della Difesa di Pechino. Comunicato conciso e pieno di riferimenti agli Stati Uniti, nei confronti dei quali il Dragone ci tiene a evidenziare le differenze di bilancio. IL COMUNICATO “Il budget annuale della Difesa della Cina manterrà una crescita a cifra singola per il sesto anno consecutivo, aumentando del 6,8% nel 2021”. Sarà dunque pari a 1,35 bilioni di yuan, circa 209 miliardi di dollari, “un quarto di quello degli Stati Uniti, pari a 740,5 miliardi per il 2021”, ci tiene a specificare la Difesa di Pechino. Altra specifica: “Come seconda ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) “Solo” 209 miliardi di dollari, +6,8% rispetto allo scorso anno. È ilcinese per il, reso noto oggi da un comunicato in lingua inglese del ministero delladi Pechino. Comunicato conciso e pieno di riferimenti agli Stati Uniti, nei confronti dei quali il Dragone ci tiene a evidenziare le differenze di bilancio. IL COMUNICATO “Ilannuale delladellamanterrà una crescita a cifra singola per il sesto anno consecutivo, aumentando del 6,8% nel”. Sarà dunque pari a 1,35 bilioni di yuan, circa 209 miliardi di dollari, “un quarto di quello degli Stati Uniti, pari a 740,5 miliardi per il”, ci tiene a specificare ladi Pechino. Altra specifica: “Come seconda ...

LastellaMichele : @CentroStudiInt @GiusePalazzo @GiuseppeDentice @monica_mazza @de_f_t @Grand_Continent @espressonline @viviana_mazza… - MrPigna91 : Cina, Pechino spinge la crescita con tagli fiscali e sgravi per le Free trade zones - Il Sole 24 ORE @sole24ore - italianprometeo : @25O319 In un mondo tutto basato sulle esportazioni anche se esci la vedo bigia la ripresa. L ha capito la Cina che… - Exportiamo : ???? #Cina - La valanga di sconti fiscali per aziende locali e straniere quest’anno si unisce ai primi benefici in ar… -