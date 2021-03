La CEO di Youtube sull’account di Trump: «Ripristinato quando il rischio di violenza sarà diminuito» (Di venerdì 5 marzo 2021) La sospensione di Donald Trump da Youtube verrà revocata solo e soltanto quando il rischio che l’ex presidente Usa utilizzi i social per incitare alla violenza sarà diminuito. A chiarirlo è Susan Wojcicki, CEO di Youtube, nel corso di un’intervista con il think tank Atlantic Council pubblicata su Youtube. La sospensione di Trump dalla piattaforma video più celebre al mondo è stata stabilita a gennaio – come quella da tutti gli altri social in seguito ai disordini di Capitol Hill – e definita temporanea. L’account Youtube Trump però, almeno per ora, non sarà Ripristinato. LEGGI ANCHE >>> Youtube ha sospeso (di nuovo) Rudy ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 marzo 2021) La sospensione di Donalddaverrà revocata solo e soltantoilche l’ex presidente Usa utilizzi i social per incitare alla. A chiarirlo è Susan Wojcicki, CEO di, nel corso di un’intervista con il think tank Atlantic Council pubblicata su. La sospensione didalla piattaforma video più celebre al mondo è stata stabilita a gennaio – come quella da tutti gli altri social in seguito ai disordini di Capitol Hill – e definita temporanea. L’accountperò, almeno per ora, non. LEGGI ANCHE >>>ha sospeso (di nuovo) Rudy ...

