La Campania torna in zona rossa: richiudono negozi e parrucchieri. Tutti i divieti (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 6 minutiLa Campania torna in zona rossa. Dopo l’annuncio di De Luca (leggi qui) sono arrivate le conferme da Roma. Le nuove misure restrittive entreranno in vigore da lunedì 8 marzo. Ecco cosa si potrà fare e cosa no nella nostra regione: Ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: – dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; – dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 6 minutiLain. Dopo l’annuncio di De Luca (leggi qui) sono arrivate le conferme da Roma. Le nuove misure restrittive entreranno in vigore da lunedì 8 marzo. Ecco cosa si potrà fare e cosa no nella nostra regione: Ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: – dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; – dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al ...

