La bozza del decreto Sostegno | per le partite Iva fino a 150 mila euro di contributi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dai vaccini al rifinanziamento del reddito di cittadinanza, passando per ialle partita Iva e lo stop alle cartelle esattorialial 30 aprile. Lapreliminare del, ancora in via di definizione, si compone di 26 articoli. Ecco i principali provvedimenti allo studio del governo Draghi. Per vaccini e farmaci anti-Covid stanziamento di 2 miliardi Per vaccini e farmaci dedicati alla cura del Coronavirus, ilstanzia 2,1 miliardi. Più in dettaglio 1,4 miliardi saranno destinati ai vaccini e 700 milioni a farmaci, Remdesivir e monoclonali (rispettivamente 300 e 400 milioni di). Vengono inoltre stanziati 345 milioni per il coinvolgimento dei medici di famiglia nella campagna vaccinale e 51,6 milioni per prorogare ...

Lo evidenzia lamonitoraggio settimanale Iss - ministero della salute. Peggiorano le Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia ...Lo rilevalamonitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute. Rezza: misure stringenti contro 'brasiliana', momento critico "Bisogna mettere in atto uno sforzo ancora maggiore per ...Decreto Sostegno: ecco le ultime notizie sulla bozza che sta circolando. In arrivo contributi a fondo perduto e sanatoria fiscale per partite Iva.Tre alternative, tutte caratterizzate da obblighi, per chi intende fare ingresso in Sardegna a partire da lunedì 8 marzo e non sia già vaccinato o non si sia sottoposto a ...