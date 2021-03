Kross confessa | «Preferisco la Champions vinta col Liverpool a Cardiff»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 marzo 2021) Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato della sua carriera in Spagna e del suo rapporto con Sergio Ramos. Le sue parole Toni Kroos ha parlato ai microfoni del Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni.LEAGUE – «Se vinci un solo titolo, è più facile scegliere. Di tutti loro, mi è rimasta laLeague che abbiamo vinto a Kiev perché era l’unica che potevo festeggiare con tutta la famiglia. Ac’era solo mio figlio perché mia figlia era molto piccola. Vincere un titolo qui è qualcosa che non dimenticherai mai». SERGIO RAMOS – «È un’immagine che mi piace. La gente sa che io e Sergio abbiamo un ottimo collegamento sui calci di punizione. Ecco come appare questa esultanza. Sa che non può farcela da solo e che ha bisogno di qualcuno che gli passi la palla. L’immagine simboleggia la gratitudine perché nel ...