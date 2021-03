Kroos: “Nel 2018 mi diedero del nazista per alcune considerazioni su Ozil” (Di sabato 6 marzo 2021) Intervistato da Sport1, Toni Kroos , centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca, è tornato sulle dichiarazioni che nel 2018 gli sono costate le critiche di una parte degli addetti ai lavori. Il centrocampista si riferisce a quando criticò la decisione di Mesut Özil di dire addio alla Nazionale tedesca: “Dopo il Mondiale dissi che non mi era piaciuto il modo in cui Ozil si era congedato dalla Nazionale. Molte persone mi hanno considerato un nazista: biondo, occhi azzurri, lo stereotipo perfetto”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Intervistato da Sport1, Toni, centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca, è tornato sulle dichiarazioni che nelgli sono costate le critiche di una parte degli addetti ai lavori. Il centrocampista si riferisce a quando criticò la decisione di Mesut Özil di dire addio alla Nazionale tedesca: “Dopo il Mondiale dissi che non mi era piaciuto il modo in cuisi era congedato dalla Nazionale. Molte persone mi hanno considerato un: biondo, occhi azzurri, lo stereotipo perfetto”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

