Koeman: “Nel derby preferirei una sconfitta dell’Atletico. Noi dobbiamo pensare all’Osasuna” (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla vigilia della gara con l’Osasuna, il tecnico blaugrana Ronald Koeman ha parlato così della corsa alla Liga e del derby di Madrid in programma domenica: “La remontada col Siviglia in Copa del Rey ci ha dato una grande energia. Prima di tutto pensiamo alla nostra partita, non dobbiamo dimenticarci che domani ci serve una vittoria. Il derby di domenica tra Real e Atletico Madrid sarà poi una sfida molto importante, in cui almeno una delle due nostre rivali per il titolo perderà punti. Quale risultato preferirei? Meglio se perde quella che sta davanti”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla vigilia della gara con l’Osasuna, il tecnico blaugrana Ronaldha parlato così della corsa alla Liga e deldi Madrid in programma domenica: “La remontada col Siviglia in Copa del Rey ci ha dato una grande energia. Prima di tutto pensiamo alla nostra partita, nondimenticarci che domani ci serve una vittoria. Ildi domenica tra Real e Atletico Madrid sarà poi una sfida molto importante, in cui almeno una delle due nostre rivali per il titolo perderà punti. Quale risultato? Meglio se perde quella che sta davanti”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

